Токаев рассказал, что имя Путина хорошо известно во всех странах мира

Токаев заявил, что Путина в мире воспринимают как символ защиты русского народа

Имя президента РФ Владимира Путина воспринимается в мире как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и государства. Такое заявление сделал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

Глава республики отметил, что в Казахстане знают и уважают российского лидера как государственного деятеля глобального масштаба.

«Имя [Путина] хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире», — сказал Токаев.

Он поблагодарил президента РФ за его личный вклад в развитие отношений Москвы и Астаны. Также президент Казахстана подчеркнул, что его страна искренне заинтересована в процветании соседнего государства.

11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным визитом и провел неформальную встречу с Путиным. На следующий день лидеры двух стран провели официальные переговоры, в ходе которых российский лидер назвал РФ и Казахстан ближайшими партнерами и друзьями.

Ранее Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане.