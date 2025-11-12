В Германии высказались о коррупционном скандале на Украине

Правительство Германии следит за ситуацией с коррупционным скандалом на Украине. Об этом заявил официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус, передает РИА Новости.

«Мы находимся в тесном контакте с [президентом Украины] Владимиром Зеленским по этому вопросу, в том числе и в эти дни. И мы будем следить за развитием событий в этом конкретном случае», — сказал представитель правительства.

Корнелиус добавил, что у Берлина сейчас «есть уверенность в украинском правительстве». Однако, по его словам, при необходимости власти ФРГ сделают выводы из сложившейся ситуации.

12 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что совладелец компании «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского, покинул страну перед обысками. По словам другого украинского депутата Алексея Гончаренко, сегодня суд в Киеве заочно арестовал Миндича на 60 суток.

В среду антикоррупционные органы Украины организовали обыски у Миндича, а также в «Энергоатоме» и у главы минюста Германа Галущенко. НАБУ утверждает, что оперативные мероприятия ведутся по делу о коррупции в сфере энергетики. В ходе расследования, которое длилось 15 месяцев, ведомство смогло записать на аудио тысячу часов разговоров и опубликовало несколько из них. Однако НАБУ не раскрывает, были ли сделаны записи в квартире Миндича, которую посещал Зеленский. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине подтвердили бегство «кошелька Зеленского» из страны.