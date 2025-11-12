Путин вспомнил казахскую мудрость о дружбе

Путин на встрече с Токаевым вспомнил казахскую мудрость о дружбе

Президент России Владимир Путин вспомнил казахскую мудрость в ходе обеда в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Казахская мудрость гласит: «Сила орла — в крыльях, а человека — в друзьях», и Россия, безусловно, ценит добрые, дружественные отношения с Казахстаном », — сказал глава государства.

12 ноября Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели официальные переговоры, в ходе которых российский лидер назвал РФ и Казахстан ближайшими партнерами и друзьями. Он подчеркнул, что у двух стран все получается в вопросе развития двусторонних отношений.

Накануне Токаев прибыл с двухдневным государственным визитом в Россию. В этот же день состоялась неформальная встреча президента РФ с казахстанским лидером. В ходе переговоров с российским коллегой Токаев заявил, что серьезных проблем между двумя странами нет.

Ранее Путин рассказал о сотрудничестве России и Казахстана в космической сфере.