Токаев назвал российские вузы основными партнерами университетов Казахстана

Сегодня российские вузы выступают в роли основных партнеров многих казахстанских университетов. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на XXI форуме межрегионального сотрудничества между странами, передает сайт Кремля.

«Между высшими учебными заведениями наших стран заключено 1 453 договора, предусматривающих реализацию программ двойных дипломов и совместных научно-образовательных проектов», — сказал казахстанский лидер.

Токаев добавил, что Астана намерена поддерживать партнерство казахстанских вузов с российскими.

11 ноября президент Казахстана прибыл в столицу РФ с официальным визитом. В тот же день главы двух государств провели неформальную встречу в Кремле, которая продлилась три часа. Во время беседы казахстанский лидер обратил внимание, что сейчас не существует ни одной сферы, в которой Москва и Астана не соприкасаются и не работают вместе.

12 ноября Путин и Токаев провели официальные переговоры, в ходе которых российский лидер назвал РФ и Казахстан ближайшими партнерами и друзьями. Он подчеркнул, что у двух стран все получается в вопросе развития двусторонних отношений.

Ранее Путин рассказал о региональных связях России и Казахстана.