К строительству АЭС в Казахстане с участием Росатома привлекут почти 10 тыс. человек

Токаев: в строительстве АЭС в Казахстане примут участие 9 тыс. человек
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

К строительству первой АЭС в Казахстане с участием Росатома планируют привлечь девять тысяч специалистов. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, пишет ТАСС.

«Казахстан при участии Международного консорциума во главе с Росатомом приступил к строительству первой атомной электростанции. Успешная реализация этого технологического и научноемкого проекта полностью зависит от деятельности высококлассных специалистов», — сказал лидер Республики.

В июне этого года российская компания «Росатом» была выбрана главой консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. Как сообщило 14 июня казахстанское агентство по атомной энергии, такое решение приняла межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли. Комиссия пришла к выводу, что предложение «Росатома» является наиболее подходящим для реализации проекта строительства АЭС.

Позже председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев заявил, что стоимость строительства атомной электростанции в стране составит около $14 млрд.

Ранее в «Росатоме» заявили о готовности к строительству АЭС малой мощности в Киргизии.

