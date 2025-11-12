Россия и Казахстан выступили за обеспечение безопасности без ущерба другим

Россия и Казахстан выступили за надежную архитектуру на Евразийском континенте

Россия и Казахстан исходят из того, что обеспечение безопасности государствами не должно осуществляться в ущерб безопасности других стран. об этом говорится в тексте Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, который опубликован на сайте Кремля.

«Стороны будут тесно сотрудничать в интересах устойчивой международной безопасности, исходя из того, что обеспечение государствами и их объединениями собственной безопасности не должно осуществляться в ущерб безопасности других», — сказано в документе.

В декаларации также указано, что фундаментальным интересам сторон отвечает формирование надежной архитектуры равной и неделимой безопасности на Евразийском континенте.

11 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с официальным визитом. В тот же день он провел неформальную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле, в ходе которой Токаев отметил, что между Москвой и Астаной нет серьезных проблем.

12 ноября президенты России и Казахстана провели официальные переговоры. На повестке дня — вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе встречи главы государств подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Казахстаном.

Ранее Путин оценил значение декларации о стратегическом партнерстве России и Казахстана.