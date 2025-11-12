На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил значение декларации о стратегическом партнерстве России и Казахстана

Путин: декларация о партнерстве с Казахстаном стала важным итогом переговоров
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Казахстаном стала важным итогом переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе XXI форума межрегионального сотрудничества стран, передает сайт Кремля.

«Важным итогом визита стала декларация о переходе российско-казахстанских отношений на качественно новый, еще более продвинутый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», — сказал глава государства.

11 ноября казахстанский лидер прибыл в Москву с официальным визитом. В тот же день Токаев и Путин провели неформальную встречу в Кремле, в ходе которой глава соседней республики обратил внимание, что между Москвой и Астаной нет серьезных проблем.

12 ноября президенты России и Казахстана проводят официальные переговоры. На повестке дня — вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе встречи главы государств подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Казахстаном.

Ранее Токаев предрек достижение цели по товарообороту между Казахстаном и Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами