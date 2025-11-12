Путин оценил значение декларации о стратегическом партнерстве России и Казахстана

Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Казахстаном стала важным итогом переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе XXI форума межрегионального сотрудничества стран, передает сайт Кремля.

«Важным итогом визита стала декларация о переходе российско-казахстанских отношений на качественно новый, еще более продвинутый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», — сказал глава государства.

11 ноября казахстанский лидер прибыл в Москву с официальным визитом. В тот же день Токаев и Путин провели неформальную встречу в Кремле, в ходе которой глава соседней республики обратил внимание, что между Москвой и Астаной нет серьезных проблем.

12 ноября президенты России и Казахстана проводят официальные переговоры. На повестке дня — вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе встречи главы государств подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Казахстаном.

Ранее Токаев предрек достижение цели по товарообороту между Казахстаном и Россией.