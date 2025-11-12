Путин рассказал о региональных связях России и Казахстана

Региональные связи РФ и Казахстана охватывают самые разные сферы, заявил российский лидер Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

«В общей сложности 76 из 89 субъектов Российской Федерации поддерживают прямые контакты со всеми 17 областями Казахстана», — отметил глава государства.

По его словам, региональные связи представляют собой надежный фундамент всего комплекса отношений Москвы и Астаны. Субъекты РФ и области Казахстана взаимодействуют в самых разных сферах, включая сельское хозяйство, энергетику, торговлю и цифровые технологии.

11 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в столицу РФ с официальным визитом. В тот же день главы двух государств провели неформальную встречу в Кремле, которая продлилась три часа. Во время беседы казахстанский лидер обратил внимание, что сейчас не существует ни одной сферы, в которой Москва и Астана не соприкасаются и не работают вместе.

12 ноября Путин и Токаев провели официальные переговоры, в ходе которых российский лидер назвал РФ и Казахстан ближайшими партнерами и друзьями. Он подчеркнул, что у двух стран все получается в вопросе развития двусторонних отношений.

Ранее Путин ответил на предложение Токаева посетить Казахстан.