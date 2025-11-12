Ушаков заявил, что США не отказывались от соглашения Путина и Трампа на Аляске

Ушаков: США не отказались от договоренностей, достигнутых в Анкоридже

Соединенные Штаты не отказывались от достигнутых договоренностей между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, они действуют. Об этом, передает ТАСС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что президент Соединенных Штатов стремится урегулировать украинский конфликт на основе саммита в Анкоридже.

Российско-американский саммит на Аляске не был дипломатическим прорывом, это была попытка понять друг друга, пояснял Лавров. По его словам, предложенная на переговорах концепция урегулирования конфликта Москвы и Киева не утратила актуальности, хотя страны Евросоюза делают все для изменения курса США по этому вопросу.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы Трамп объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

Ранее в Европе высказали мнение, что контакты Трампа с Путиным окажутся безрезультатными.