Путин призвал не ограничиваться импортозамещением в России

Президент России Владимир Путин призвал создавать собственные технологические платформы, а не ограничиваться импортозамещением. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уже в России давно поняли, что дело даже не в импортозамещении, а именно в создании собственных технологических платформ. Вот к чему мы должны стремиться, к чему мы должны идти и для чего готовить должны кадры», — сказал глава государства, обращаясь к участникам Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана по видео-конференц-связи.

10 ноября кабинет министров Российской Федерации преобразовал правительственную комиссию по импортозамещению в правкомиссию по промышленности. Согласно постановлению, комиссия будет оперативно решать вопросы по созданию условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в продукции промышленного производства, а также по выводу конкурентоспособных товаров, работ и услуг на внешние рынки.

Позднее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на форуме «Цифровые решения», что отечественные разработчики программного обеспечения смогли занять ключевые рыночные ниши после ухода иностранных вендоров, а их продукты демонстрируют активное внедрение в корпоративном и государственном сегментах.

Ранее Путина назвали главным сторонником прогресса в России.