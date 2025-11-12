На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленскому и его «шайке» предрекли добровольную отставку

Экс-премьер Азаров: Зеленский из-за дела Миндича добровольно уйдет в отставку
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала, связанного с его соратником Тимуром Миндичем, добровольно уйдет в отставку. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Был организован спешный выезд, потому что Миндич не успел даже огромные сумки с валютой куда-то деть… Я убежден, что Зеленский в конце концов добровольно уйдет в отставку и откроет процесс для американской администрации, чтобы они заменили всю эту «шайку»», — подчеркнул он.

По мнению Азарова, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) будет и дальше продолжать вести это дело. Оно уже стало огромным фактором давления на Зеленского, отметил он.

10 ноября партия «Европейская солидарность» объявила о запуске в Верховной раде процедуры отставки «непрофессионального и коррумпированного» правительства. Решение было принято на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

Обыски у ближайшего соратника Владимира Зеленского Миндича стали ответом антикоррупционных органов на политику украинского лидера, писала The New York Times. По мнению издания, антикоррупционные органы Украины «усиливают контроль» над «потрясенным» руководством страны. Тем временем партия «Евросолидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко объявила о запуске процедуры отставки кабмина, чтобы сформировать «правительство национального спасения».

Ранее стало известно о тайном приказе Порошенко относительно России и Донбасса.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами