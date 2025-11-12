Зеленскому и его «шайке» предрекли добровольную отставку

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала, связанного с его соратником Тимуром Миндичем, добровольно уйдет в отставку. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Был организован спешный выезд, потому что Миндич не успел даже огромные сумки с валютой куда-то деть… Я убежден, что Зеленский в конце концов добровольно уйдет в отставку и откроет процесс для американской администрации, чтобы они заменили всю эту «шайку»», — подчеркнул он.

По мнению Азарова, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) будет и дальше продолжать вести это дело. Оно уже стало огромным фактором давления на Зеленского, отметил он.

10 ноября партия «Европейская солидарность» объявила о запуске в Верховной раде процедуры отставки «непрофессионального и коррумпированного» правительства. Решение было принято на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

Обыски у ближайшего соратника Владимира Зеленского Миндича стали ответом антикоррупционных органов на политику украинского лидера, писала The New York Times. По мнению издания, антикоррупционные органы Украины «усиливают контроль» над «потрясенным» руководством страны. Тем временем партия «Евросолидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко объявила о запуске процедуры отставки кабмина, чтобы сформировать «правительство национального спасения».

