Путин оценил переговоры с президентом Казахстана

Президент России Владимир Путин назвал содержательными прошедшие переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас состоялись весьма содержательные и продуктивные переговоры и вчера вечером в непринужденной неформальной обстановке, и сегодня в течение дня эта работа идет», — сказал глава государства на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Накануне Токаев прибыл с двухдневным государственным визитом в Россию. В этот же день состоялась неформальная встреча президента РФ с казахстанским лидером. Переговоры длились более 2,5 часов. В ходе встречи с российским коллегой Токаев заявил, что серьезных проблем между двумя странами нет. Он подчеркнул, что нет ни одной сферы, где бы Россия и Казахстан не соприкасались или не работали вместе.

Ранее Путин заявил, что Россия рада визиту Токаева в Москву.