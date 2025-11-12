Зеленский рассказал о последствиях санкций для экономики России

Зеленский считает, что санкции против России якобы показали свою эффективность

Санкции Запада против России показали свою «эффективность». Об этом, передает «РБК-Украина», заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Зеленский отметил эффективность как обычных санкций, так и украинских дальнобойных… ударов по судам нефтяного флота РФ», — говорится в сообщении издания.

Как пишет «РБК-Украина», в Киеве утверждают, что по итогам 2025 года Россия потеряет не менее 37 млрд долларов нефтегазовых доходов, а российские нефтяные компании теряют десятки миллиардов долларов.

В начале ноября Зеленский потребовал от стран Запада ввести санкционные ограничения против всей энергетической отрасли России без исключений.

Украинский лидер подчеркнул, что предыдущих шагов уже недостаточно, и давление «должно быть сильнее». Зеленский считает, что необходимо как можно скорее конфисковать замороженные в Европе российский активы, а также вести санкции против атомной энергетики РФ и меры, которые полностью перекроют поставки западной микроэлектроники для российского военно-промышленного комплекса.

Ранее Украина ввела санкции против российских компаний в Арктике.