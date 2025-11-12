Зарубежным дипломатам в Белоруссии рассказали об обстановке на границе с Литвой

МИД Белоруссии оповестил иностранных дипломатов о ситуации на границе с Литвой

Министерство иностранных дел Белоруссии оповестило аккредитованных в республике зарубежных дипломатов об «истинном положении дел» на границе с Литвой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялся брифинг, посвященный ситуации на белорусско-литовской границе», — отметили в МИД республики.

Там уточнили, что на встрече присутствовали руководители дипломатических представительств и консульских учреждений, а также офисов международных организаций. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Белоруссии Игорь Секрета подробно рассказал им о ситуации на границе с Литвой и позиции властей страны в отношении сложившейся ситуации. Также он довел до сведения иностранных дипломатов инициативы Минска по решению проблемы.

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе утверждают, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

11 ноября Telegram-канал «Пул Первого» написал, что белорусский лидер Александр Лукашенко после обращения литовской стороны поручил МИД страны организовать переговоры по возобновлению полноценной работы пунктов пропуска на границе.

Ранее в Белоруссии пригрозили Литве конфискацией застрявших на границе грузовиков.