В Европе не исключили смену власти на Украине

l'AntiDiplomatico: НАБУ может быть инструментом для смены власти на Украине
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Разрастание на Украине коррупционного скандала, связанного с «кошельком» украинского лидера Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, может говорить о желании стран Запада надавить на киевский режим и, возможно, поменять власть на Украине. Об этом пишет итальянская газета l'AntiDiplomatico.

«Антикоррупционное давление воспринимается не только как внутреннее расследование, но и как геополитический рычаг для подготовки смены курса, если не смены власти», — говорится в сообщении издания.

Решение бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича бежать с Украины показало глубокий разрыв между руководителем киевского режима и антикоррупционными агентствами в стране, считают авторы материала.

10 ноября партия «Европейская солидарность» объявила о запуске в Верховной раде процедуры отставки «непрофессионального и коррумпированного» правительства. Решение было принято на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

Обыски у ближайшего соратника Владимира Зеленского Миндича стали ответом антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) — на политику украинского лидера, писала The New York Times. По мнению издания, антикоррупционные органы Украины «усиливают контроль» над «потрясенным» руководством страны. Тем временем партия «Евросолидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко объявила о запуске процедуры отставки кабмина, чтобы сформировать «правительство национального спасения».

Ранее стало известно о тайном приказе Порошенко относительно России и Донбасса.

