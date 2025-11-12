В Кремле заявили о намерении Путина и Токаева обсудить всю двустороннюю повестку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят всю повестку двусторонних отношений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это хорошая возможность, во-первых, двум президентам детально и еще в составе широких делегаций обсудить всю повестку дня двусторонних отношений, прежде всего, торгово-экономического сотрудничества», — сказал представитель Кремля, отвеая на вопрос журналистов об ожиданиях от визита Токаева в Москву.

Он отметил, что отношения между Россией и Казахстаном остаются очень тесными и многогранными, сами страны являются действительно очень близкими партнерами.

Песков напомнил, что Россия занимает второе место по уровню экономического сотрудничества с Казахстаном после Китая, выступая прежде всего крупным торговым партнером.

«Это очень значительные объемы. И по инвестициям фактически оспариваем первое место в экономику Казахстана. Поэтому есть о чем поговорить», — сказал пресс-секретарь.

Накануне Токаев прибыл с двухдневным государственным визитом в Россию. В этот же день состоялась неформальная встречала президента России Владимира Путина с казахстанским лидером. Переговоры длились более 2,5 часов. В ходе встречи с российским коллегой Токаев заявил, что серьезных проблем между двумя странами нет. Он подчеркнул, что нет ни одной сферы, где бы Россия и Казахстан не соприкасались или не работали вместе.

Ранее Токаев раскрыл детали разговора с Путиным.