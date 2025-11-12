На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили о намерении Путина и Токаева обсудить всю двустороннюю повестку

Песков: Путин и Токаев обсудят всю повестку отношений России и Казахстана
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят всю повестку двусторонних отношений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это хорошая возможность, во-первых, двум президентам детально и еще в составе широких делегаций обсудить всю повестку дня двусторонних отношений, прежде всего, торгово-экономического сотрудничества», — сказал представитель Кремля, отвеая на вопрос журналистов об ожиданиях от визита Токаева в Москву.

Он отметил, что отношения между Россией и Казахстаном остаются очень тесными и многогранными, сами страны являются действительно очень близкими партнерами.

Песков напомнил, что Россия занимает второе место по уровню экономического сотрудничества с Казахстаном после Китая, выступая прежде всего крупным торговым партнером.

«Это очень значительные объемы. И по инвестициям фактически оспариваем первое место в экономику Казахстана. Поэтому есть о чем поговорить», — сказал пресс-секретарь.

Накануне Токаев прибыл с двухдневным государственным визитом в Россию. В этот же день состоялась неформальная встречала президента России Владимира Путина с казахстанским лидером. Переговоры длились более 2,5 часов. В ходе встречи с российским коллегой Токаев заявил, что серьезных проблем между двумя странами нет. Он подчеркнул, что нет ни одной сферы, где бы Россия и Казахстан не соприкасались или не работали вместе.

Ранее Токаев раскрыл детали разговора с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами