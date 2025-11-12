Эксперт допустил, что случай с вербовкой российского пилота — не последний

Случай с попыткой украинских спецслужб завербовать российского пилота ради угона истребителя — вряд ли последний. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук. По его словам, Киев продолжает «прочесывать» контакты летчиков и штурманов из РФ.

«Один из 10 или, там, из 101 согласился разговаривать — вот уже результат», — сказал Пинчук.

Спецслужбы противника, по его словам, соревнуются в подобных операциях.

11 ноября ФСБ РФ сообщила о срыве операции украинской военной разведки, которую курировали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с британскими специалистами. По данным ведомства, летчику-штурману, которого пытались завербовать для угона истребителя МиГ-31, помимо крупной суммы денег, предлагали гражданство одной из западных стран.

