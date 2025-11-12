В Литве сочли невозможным открытие границы с Белоруссией

МИД Литвы: Вильнюс пока не считает возможным открытие границы с Белоруссией

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс пока не считает возможным открытие границы с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Открытие границы невозможно, пока Минск нагнетает ситуацию до предела горячих фаз», — сказал дипломат.

По словам министра, Вильнюс сможет открыть границы, когда Минск перестанет якобы «нарушать воздушное сообщение».

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц, объяснив это появлением в воздушном пространстве страны метеозондов, используемых, по мнению Вильнюса, для контрабанды и представляющих опасность для гражданской авиации. В ответ Минск ввел запрет на передвижение по белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и Польше.

11 ноября представитель посольства Белоруссии был вызван в министерство иностранных дел Литвы. Белорусской стороне был выражен решительный протест в связи с нарушениями республикой воздушного пространства Литвы, «которые следует расценивать как гибридные атаки». В ведомстве уточнили, что речь идет о нарушениях воздушного пространства, зафиксированных 8 и 10 ноября, когда нелегальные воздушные шары с территории Белоруссии создавали угрозу для гражданской авиации и общественной безопасности.

