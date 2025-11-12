На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В погранкомитете Белоруссии отчитались о ходе работ по демаркации границы с Украиной

Молостов: Белоруссия завершила демаркацию сухопутной границы с Украиной
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Белоруссия завершила работы по демаркации (проведение какой-либо разделяющей черты; определение границы) на сухопутном участке границы с Украиной. Об этом заявил председатель государственного пограничного комитета республики Константин Молостов, пишет БелТА.

«На сегодняшний день нами выполнены работы по демаркации на всем сухопутном участке», — заявил Молостов.

По его словам, остался только водный участок белорусско-украинской границы, который проходит по рекам Днепр и Сож.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на то, что после завершения специальной военной операции на месте линии боевого соприкосновения будет установлена обычная граница вместо демилитаризованной зоны. Глава государства напомнил о существовании пограничных зон в советские времена, где проживали люди, несмотря на ограниченный въезд и необходимость пропусков. Он подчеркнул, что все вопросы, касающиеся границы, являются предметом договоренностей, и выразил уверенность в том, что жизнь со временем все урегулирует, и границы в будущем могут быть упразднены.

Ранее Лукашенко назвал напряженной ситуацию на границе Белоруссии и Украины.

