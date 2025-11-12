На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко заслушал доклад о ситуации на границе Белоруссии и Литвы

Лукашенко поручил принять меры для возобновления работы КПП на границе с Литвой
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил принять меры для возвращения к нормальному режиму функционирования контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Литвой. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, передает «БелТА».

Он рассказал, что доложил главе государства о текущей обстановке на границе и принимаемых мерах для скорейшего урегулирования ситуации. Белорусские власти прилагают усилия с целью открытия пунктов пропуска на границе с Литвой в интересах людей, подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

«Президентом даны поручения, соответствующие, как ускорить процесс восстановления нормальных отношений с литовской стороной по поводу функционирования государственных границ», — отметил Рыженков.

Дипломат обратил внимание, что Минск выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования КПП и возобновление сотрудничества с Вильнюсом по линии соответствующих служб.

В конце октября руководство Литвы приняло решение на месяц закрыть границу с Белоруссией в связи с частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе уверены, что эти летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданской авиации. После этого Минск запретил литовским грузовикам передвигаться по территории республики.

11 ноября Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко после обращения литовской стороны поручил МИД организовать переговоры по возобновлению полноценной работы пунктов пропуска на границе.

Ранее в Белоруссии сотни застрявших на границе с Литвой грузовиков отправили на специальные стоянки.

