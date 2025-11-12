На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Росконгресс» раскрыл дату визита Путина в Индию

«Росконгресс»: Путин приедет в Индию 5 декабря на Российско-индийский форум
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин приедет в Индию 5 декабря. Об этом говорится на сайте «Росконгресса».

В публикации говорится, что пленарное заседание с участием российского лидера станет центральным событием форума. Встреча будет посвящена потенциалу взаимной торговли и возможностям для расширения выхода индийских поставщиков на рынок РФ.

Участие в заседании примут представители официальных и деловых кругов двух стран. В программу мероприятия также войдут дискуссионные обсуждения различных направлений сотрудничества между Россией и Индией, включая расширение промышленной кооперации, машинотехнической продукции, а также потенциал роста взаимного предоставления цифровых услуг.

Помимо этого, будут затронуты вопросы фармацевтической отрасли и вопрос импорта трудовых ресурсов из Индии и взаимное увеличение туристических потоков между государствами.

Незадолго до этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к визиту Путина в Индию, который намечен на конец текущего года. По его словам, подготовка к поездке ведется активно, а в Кремле рассчитывают, что визит будет содержательным.

Ранее сообщалось, что Москва и Нью-Дели подготовят соглашение о гарантиях для индийских трудовых мигрантов.

