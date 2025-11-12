Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине при обыске рвал документы

Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине Игорь Миронюк во время обыска пытался уничтожить улики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).

Уточняется, что бывший советник министра энергетики Украины рвал документы и пытался выбросить телефон в окно.

По данным следствия, жена экс-чиновника имеет вид на жительство и банковский счет в Словакии. Сам Миронюк владеет компаниями в Болгарии и Словакии. Помимо этого, как полагают в ЦПК, он имел возможность влиять на депутатов Рады в своих интересах: привлекал представителей офиса Генпрокурора, СБУ и Государственного бюро расследований (ГБР) для давления на определенных лиц. Миронюку грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. В тот же день депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что НАБУ провело обыски у экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также в «Энергоатоме».

Помимо этого, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого критики украинского президента Владимира Зеленского называют его «кошельком».

