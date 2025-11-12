На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британский министр прокомментировал слухи о намерении «свергнуть» Стармера

Министр Стритинг отверг слухи о намерении свергнуть Стармера и занять его место
true
true
true
close
Leon Neal/Reuters

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг опроверг информацию о том, что в Лейбористской партии существует заговор против действующего премьера Кира Стармера, и он может занять его место. Об этом сообщает Reuters.

Он назвал подобные слухи «абсолютно бессмысленными сообщениями, не в последнюю очередь потому, что это ложь».

«Я не собираюсь требовать отставки премьер-министра. Я поддерживаю премьер-министра. Я делаю это с тех пор, как он был избран лидером Лейбористской партии», – сказал Стритинг.

До этого «Би-би-си» сообщал, что в Лейбористской партии Великобритании существует заговор против главы правительства страны Кира Стармера с целью смещения его с должности. По их словам, принимающие участие во внутрипартийном заговоре депутаты-лейбористы обсуждают в качестве потенциальных кандидатов на смену Стармеру министра здравоохранения Уэса Стритинга и министра внутренних дел Шабану Махмуд.

Ранее стало известно, что британский чиновник пытался наладить канал связи с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами