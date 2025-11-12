Британский министр прокомментировал слухи о намерении «свергнуть» Стармера

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг опроверг информацию о том, что в Лейбористской партии существует заговор против действующего премьера Кира Стармера, и он может занять его место. Об этом сообщает Reuters.

Он назвал подобные слухи «абсолютно бессмысленными сообщениями, не в последнюю очередь потому, что это ложь».

«Я не собираюсь требовать отставки премьер-министра. Я поддерживаю премьер-министра. Я делаю это с тех пор, как он был избран лидером Лейбористской партии», – сказал Стритинг.

До этого «Би-би-си» сообщал, что в Лейбористской партии Великобритании существует заговор против главы правительства страны Кира Стармера с целью смещения его с должности. По их словам, принимающие участие во внутрипартийном заговоре депутаты-лейбористы обсуждают в качестве потенциальных кандидатов на смену Стармеру министра здравоохранения Уэса Стритинга и министра внутренних дел Шабану Махмуд.

Ранее стало известно, что британский чиновник пытался наладить канал связи с Россией.