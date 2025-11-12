На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр юстиции Украины отреагировал на отстранение

Министр юстиции Украины Галущенко заявил, что не держится за должность
true
true
true
close
Герман Галущенко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр юстиции Украины Герман Галущенко на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что «полностью согласен» со своим отстранением и готов принять это политическое решение.

«Не держусь за должность министра и не буду держаться», — заявил он.

Галущенко отметил, что считает отстранение на время расследования «цивилизованным и правильным сценарием». Министр добавил, что будет защищать себя в правовом поле и доказывать свою позицию.

До этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции страны из-за коррупционного скандала. На данный момент его место временно займет замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

Накануне у Галущенко прошли обыски. В украинском минюсте отметили, что министр оказывает всевозможное содействие правоохранителям для обеспечения прозрачного расследования.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

Ранее на Западе назвали обыски НАБУ у Миндича ответом на политику Зеленского.

