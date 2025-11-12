Министр юстиции Украины отреагировал на отстранение

Министр юстиции Украины Галущенко заявил, что не держится за должность

Министр юстиции Украины Герман Галущенко на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что «полностью согласен» со своим отстранением и готов принять это политическое решение.

«Не держусь за должность министра и не буду держаться», — заявил он.

Галущенко отметил, что считает отстранение на время расследования «цивилизованным и правильным сценарием». Министр добавил, что будет защищать себя в правовом поле и доказывать свою позицию.

До этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции страны из-за коррупционного скандала. На данный момент его место временно займет замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

Накануне у Галущенко прошли обыски. В украинском минюсте отметили, что министр оказывает всевозможное содействие правоохранителям для обеспечения прозрачного расследования.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

