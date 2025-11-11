На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США не уверены, что Трамп отдаст приказ атаковать Венесуэлу

WP: Трамп может не отдать приказ атаковать Венесуэлу
true
true
true
close
Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Президент США Дональд Трамп необязательно отдаст приказ атаковать Венесуэлу или может в любой момент отдать приказ о прекращении военной операции, объявив о достижении победы. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным издания, администрация США не имеет четкого плана действий относительно Венесуэлы. Источник напомнил о прошлой операции против хуситов, которая была прекращена через два месяца без достижения основных целей: «Это было как провести произвольную линию. Ясной цели не было».

На секретном брифинге для конгрессменов госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет заверяли, что не готовят силовые действия против Венесуэлы. Оппозиционеры в Каракасе сообщали американским дипломатам, что правительство Мадуро уверено в своей способности сохранить власть несмотря на давление.

5 ноября агентство Bloomberg писало, что Соединенные Штаты могут начать военную кампанию против Венесуэлы «примерно с 15 ноября», когда Атлантику пересечет авианосец «Джеральд Р. Форд».

Ранее Британия прекратила обмен разведданными с США из-за ударов по «наркоторговцам».

