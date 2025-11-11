На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США будут праздновать дни победы в мировых войнах

Трамп сообщил, что США будут праздновать победы во всех войнах
close
Andres Kudacki/AP

Президент США Дональд Трамп сообщил, что дни победы в Первой и Второй мировых войнах, а также «во всех остальных» станут праздничными в стране. Его слова передает РИА Новости.

«Отныне мы будем праздновать день победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и, честно говоря, во всех остальных», — сказал политик.

11 ноября Трамп рассказал, что видел, как Великобритания и Россия праздновали день победы во Второй мировой войне. После чего он принял решение, что США тоже должны его отмечать.

В мае текущего года американский лидер, выступая перед войсками на авиабазе Аль-Удейд, заявил, что Вторую мировую войну выиграли США.

По его словам, без американских военных весь мир «говорил бы на немецком и японском языках». Тогда он также отмечал, что Соединенные Штаты, в отличие от России и Франции, не празднуют победу.

Ранее Трамп пообещал больше не нести демократию «под дулом пистолета».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами