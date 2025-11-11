США будут праздновать дни победы в мировых войнах

Трамп сообщил, что США будут праздновать победы во всех войнах

Президент США Дональд Трамп сообщил, что дни победы в Первой и Второй мировых войнах, а также «во всех остальных» станут праздничными в стране. Его слова передает РИА Новости.

«Отныне мы будем праздновать день победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и, честно говоря, во всех остальных», — сказал политик.

11 ноября Трамп рассказал, что видел, как Великобритания и Россия праздновали день победы во Второй мировой войне. После чего он принял решение, что США тоже должны его отмечать.

В мае текущего года американский лидер, выступая перед войсками на авиабазе Аль-Удейд, заявил, что Вторую мировую войну выиграли США.

По его словам, без американских военных весь мир «говорил бы на немецком и японском языках». Тогда он также отмечал, что Соединенные Штаты, в отличие от России и Франции, не празднуют победу.

Ранее Трамп пообещал больше не нести демократию «под дулом пистолета».