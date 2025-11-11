На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Встреча Путина и Токаева завершилась

Завершилась встреча Путина и Токаева, президенты продолжат общение в среду
Григорий Сысоев/РИА Новости

Встреча президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербурге завершилась, лидеры договорились продолжить переговоры в среду. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодняшняя встреча лидеров России и Казахстана завершилась», — говорится в сообщении.

Токаев прибыл с государственным визитом в Москву 11 ноября. В аэропорту его встретил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Казахстанский лидер пробудет в России до 12 ноября.

Президент Казахстана в ходе встречи почеркнул, что серьезных проблем между Россией и его страной нет. По его словам, двустороннее сотрудничество двух стран носит характер стратегического партнерства и союзнических отношений. Токаев подчеркнул, что нет ни одной сферы, где бы Россия и Казахстан не соприкасались или не работали вместе.

Ранее Путин пригласил Токаева «попить чайку».

