Азербайджан обратился к «братской» Турции после ЧП с ее военным самолетом

МИД Азербайджана обратился к «братской» Турции после крушения самолета ее ВВС

Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к «братской Турции» после того, как ее военно-транспортный самолет разбился в Грузии. Соответствующее заявление внешнеполитического ведомства было опубликовано в социальной сети X.

«Известие о крушении военно-транспортного самолета типа C-130, направлявшегося из Азербайджана в братскую Турцию и потерпевшего крушение на территории Грузии, глубоко потрясло нас. В связи с этой тяжелой утратой выражаем братскому турецкому народу и Вооруженным силам Турции глубокие соболезнования», — сказано в публикации.

Днем 11 ноября в министерстве обороны Турции сообщили, что на территории Грузии разбился военно-транспортный самолет турецких ВВС C-130, вылетевший из Азербайджана. По информации ведомства, были начаты поисково-спасательные работы в координации с грузинскими властями.

В Грузнавигации рассказали, что военно-транспортный самолет ВВС Турции, который потерпел крушение в Грузии, не подавал сигнал бедствия. Там заявили, что воздушное судно пропало с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии.

Позже в Минобороны Турции уточнили, что на борту самолета C-130 находилось 20 военных вместе с экипажем.

