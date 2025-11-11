В Кремле началась встреча президентов России и Казахстана

В Кремле началась встреча Путина с Токаевым тет-а-тет

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента агентства, встреча проходит в представительском кабинете президента России в Кремле. Лидеры побеседуют в формате тет-а-тет.

Токаев прибыл с государственным визитом в Москву 11 ноября. В аэропорту его встретил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Казахстанский лидер пробудет в России до 12 ноября. В ходе переговоров с Путиным ожидается обсуждение ключевых вопросов развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзнических отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В числе прочего будут затронуты основные темы региональной и международной повестки.

Ожидается, что лидеры Казахстана и России подпишут декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, главы государств обсудят газовые проекты, сотрудничество, поставки природного газа и другие темы.

Ранее в Казахстане рассказали о подготовке визита Токаева в Россию.