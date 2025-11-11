На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров сообщил о передаче non-paper США

Лавров: РФ передала США non-paper с напоминаниями перед встречей Путина и Трампа
Julia Demaree Nikhinson/AP

РФ передала США non-paper перед разговором президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью, опубликованном на сайте МИД.

По словам Лаврова, в документе содержались напоминания о договоренностях, достигнутых во время встречи Трампа и Путина в Анкоридже 15 августа.

Заявление российского министра стало ответом на публикацию Financial Times, согласно которой причиной отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште стала направленная Москвой Вашингтону «подрывная бумага».

«В ходе разговора по телефону президент Трамп ни словом не обмолвился о том, что вот вы нам подкинули какую-то бумагу — провокационную, подрывную: она уничтожает все надежды на урегулирование. Абсолютно нет», — подчеркнул Лавров.

7 ноября Трамп заявил, что отменил встречу в Будапеште, поскольку не верил, что на ней может произойти что-то значительное, и не хотел, чтобы она прошла впустую. При этом он отметил, что хотел бы, чтобы подобная встреча в будущем, если она состоится, прошла именно в венгерской столице.

О встрече два лидера договорились 16 октября, а уже 21 октября Трамп заявил, что передумал.

Ранее Лавров заявил о готовности РФ обсуждать с США подготовку встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Отношения России и США
