Бывшего вице-премьера Украины заподозрили в связях с Миндичем

Бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов входил в коррупционное сообщество вместе с предпринимателем Тимуром Миндичем. Об этом заявило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Тимура Миндича называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

По данным ведомства, в преступной группировке Чернышова звали «Че Гевара». НАБУ зафиксировала передачу ему сумм в размере $1,2 млн и 100 тыс. евро. Бюро обвиняет его в участии в схемах по отмыванию коррупционных доходов.

Обвинения в коррупции Чернышову были предъявлены еще в июне 2025 года. Тогда он занимал пост вице-премьер-министра и министра национального единства Украины. Его обязали оставаться на Украине и внести залог в размере 120 млн гривен (2,86 млн долларов США).

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. В рамках операции обыски прошли у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также у Тимура Миндича.

Ранее Галущенко внесли в базу сайта «Миротворец».