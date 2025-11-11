Павел рассказал чешским школьникам, как Турция сбила российский Су-24

Президент Чехии Петр Павел во время общения с учениками средних школ напомнил, как в 2015 году Турция сбила российский истребитель Су-24. Об этом сообщает портал Ceske Noviny.

Рассуждая о якобы нарушениях Россией воздушного пространства стран НАТО, он напомнил об инциденте с истребителем Су-24. Согласно его утверждению, Россия якобы «неоднократно нарушала воздушное пространство» Турции.

«И только после десятого нарушения, которое было явно преднамеренным, это была провокация и Россия проверяла, как далеко она может зайти, турки разозлились и сбили один из российских самолетов. И наступил мир», — сказал Павел.

Президент Чехии считает, что сейчас Москва испытывает НАТО. Те, кто проявляют решительность, получают от России уважение, в то время как сдержанность Москва воспринимает как слабость, утверждает политик.

До этого он заявил, что нельзя терпеть нарушение воздушного пространства стран НАТО со стороны России и необходимо показать силу.

Ранее в Литве намекнули на возможность сбить российский самолет, вспомнив инцидент в Турции.