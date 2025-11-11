На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава РФПИ высказался о конфискации средств бизнесмена Миндича

Дмитриев: конфискованные у Миндича доллары стали благодарностью Киева спонсорам
Золотая сантехника и пачки долларов, которые были обнаружены украинской полицией в квартире бизнесмена и совладельца фирмы «Квартал 95» Тимура Миндича, стали символом благодарности местных коррупционеров спонсорам конфликта на Украине. Такое мнение в социальной сети X высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Дмитриев сыронизировал, что эти «разжигатели войны» передали привет из квартиры союзника президента Украины Владимира Зеленского.

По словам спецпредставителя президента РФ, маркированные американскими городами Атланта и Канзас-Сити купюры также говорят «спасибо» странам, которые спонсируют конфликт на Украине.

10 ноября детективы НАБУ пришли с обысками к Миндичу. В отношении предпринимателя ведомство ведет расследование по широкому спектру дел. В частности, бизнесмена подозревают в коррупции при закупках дронов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проворачивании преступных схем на энергорынке. Детективы прослушивают разговоры из квартиры Миндича, где он мог общаться в том числе и с Зеленским.

Ранее НАБУ предъявило обвинения семи подозреваемым по делу о коррупции.

