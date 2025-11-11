В Литве отказались идти на уступки Белоруссии в вопросе ситуации на границе

Литва не настроена идти на уступки Белоруссии в пограничном урегулировании

Правительство Литвы не настроено идти на уступки Белоруссии в урегулировании ситуации на границе. Об этом заявил советник президента балтийской республики по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис в эфире национального радио LRT.

«Хочется пожелать, чтобы правительство Литвы вопрос решило, работают уполномоченные по границе, но смысла в каких-то уступках с нашей стороны я не вижу», — сказал советник главы государства.

Матулёнис добавил, что решение о закрытии границы было принято из-за воздушных шаров, запускаемых с территории Белоруссии. По его словам, в связи с этим Литве пришлось предпринять конкретные действия.

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц, объяснив это появлением в воздушном пространстве страны метеозондов, используемых, по мнению Вильнюса, для контрабанды и представляющих опасность для гражданской авиации. В ответ Минск ввел запрет на передвижение по белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и Польше.

Ранее власти Литвы обвинили Белоруссию в «гибридных атаках».