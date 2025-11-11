Планы Великобритании по захвату российских нефтяных платформ обернутся провалом, у ВС РФ предостаточно оружия, чтобы не допустить этого. Таким образом в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев прокомментировал данные, что спецназ Королевской морской пехоты Великобритании планирует прибрежные рейды и захват нефтяных вышек у берегов РФ.

«Оружия у нас предостаточно, чтобы не допустить захвата Британией российских нефтебаз. Наша платформа [в Балтике], я думаю, будет в безопасности. Там у нас Северный флот, который находится в полной боевой готовности. Но эта новость подтверждает то, что нам уже известно — Европа серьезно готовится к войне с Россией», — сказал Соболев.

Он указал, что Европа восстанавливает ВПК, и рассчитывает быть готовой к конфликту к 2030 году. Запад проводит регулярные учения у границ России, и будет делать все, чтобы СВО затянулась, считает парламентарий. В этой связи он призвал быть готовыми к «развитию таких событий».

До этого Military Watch Magazine писал, что спецназ Королевской морской пехоты Великобритании планирует прибрежные рейды и захват нефтяных вышек у берегов России.

По данным издания, британские вооруженные силы задействовали силы специального назначения Королевской морской пехоты из 42-го и 47-го подразделений коммандос в составе оперативной группы для секретной высадки на корабли и захвата вышек.

