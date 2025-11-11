На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол Азербайджана заявил о новом уровне отношений Москвы и Баку

Посол Мустафаев: отношения России и Азербайджана вышли на новый уровень
Алексей Майшев/РИА Новости

Отношения России и Азербайджана вышли на новый уровень. Об этом заявил посол республики в РФ Рахман Мустафаев в интервью RTVI.

«Окончательное урегулирование [армяно-азербайджанского] конфликта создало благоприятные условия для поднятия на новый уровень отношений между Баку и Москвой — уровень союзнического взаимодействия», — отметил Мустафаев.

По словам дипломата, у Азербайджана высвободились ресурсы для реализации стратегических экономических и транспортных проектов, которые смогут связать экономики России, Турции и Ирана, а также стран Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока. Прежде всего, это проекты международного транспортного коридора Север — Юг и Срединного коридора, уточнил Мустафаев.

В ночь на 10 ноября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали трехстороннее заявление, которое остановило острую фазу боевых действий в Нагорном Карабахе. В том же году Ильхам Алиев учредил в республике День Победы, который с тех пор отмечается ежегодно 8 ноября.

До этого Владимир Путин выразил надежду, что Россия и Азербайджан «перевернули страницу» после катастрофы самолета AZAL и будут «без всяких осложнений» дальше развивать контакты. Он также добавил, что между Россией и Азербайджаном не было кризиса межгосударственных отношений, что подтверждает рост торгово-экономических связей.

Ранее Путин обсудил с Алиевым причины крушения самолета AZAL.

