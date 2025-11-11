Политолог: диалога РФ и США недостаточно для прекращения конфликта на Украине

Диалога РФ и США недостаточно для прекращения конфликта на Украине, поскольку Европейский союз будет всячески противиться договоренностям Москвы и Вашингтона. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

«А договоренности с американцами, если они и будут, в самую первую очередь должны для нас ответить на вопросы: берут ли они на себя ответственность, способны ли они заставить соблюдать эти соглашения британцев, пойдет ли на эти соглашения руководство Украины. Вот это ключевые вопросы», — указал эксперт.

Он добавил, что Россия в состоянии договориться с США, чтобы они максимально вышли из этого процесса. Но это не означает автоматического прекращения боевых действий.

На сегодняшний день российские власти ожидают разъяснений от США относительно заявления главы Белого дома Дональда Трампа о планах начать ядерные испытания впервые за более чем 30 лет. РФ не занимается испытаниями ядерного оружия, заявили в Кремле. Но если подобные действия предпримет другая страна, то Москва ответит для «сохранения паритета», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Европа движется к войне.