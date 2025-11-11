На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог: диалога РФ и США недостаточно для прекращения конфликта на Украине

Политолог Сардарян: ЕС не заинтересован в окончании конфликта на Украине
true
true
true
close
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Диалога РФ и США недостаточно для прекращения конфликта на Украине, поскольку Европейский союз будет всячески противиться договоренностям Москвы и Вашингтона. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

«А договоренности с американцами, если они и будут, в самую первую очередь должны для нас ответить на вопросы: берут ли они на себя ответственность, способны ли они заставить соблюдать эти соглашения британцев, пойдет ли на эти соглашения руководство Украины. Вот это ключевые вопросы», — указал эксперт.

Он добавил, что Россия в состоянии договориться с США, чтобы они максимально вышли из этого процесса. Но это не означает автоматического прекращения боевых действий.

На сегодняшний день российские власти ожидают разъяснений от США относительно заявления главы Белого дома Дональда Трампа о планах начать ядерные испытания впервые за более чем 30 лет. РФ не занимается испытаниями ядерного оружия, заявили в Кремле. Но если подобные действия предпримет другая страна, то Москва ответит для «сохранения паритета», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Европа движется к войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами