Немецкий политик, писатель и журналист Ральф Нимайер прокомментировал ускоряющиеся темпы милитаризации Германии и Европы в целом. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, корпорация Rheinmetall, являющаяся одним из крупнейших производителей стали и оружия в ФРГ, рада притоку денег, однако этого недостаточно.

«Нужна еще и рабочая сила. И здесь мы видим противоречие, поскольку население Германии совершенно не поддерживает эту идею. Я имею в виду то, что опросы общественного мнения показывают, что 80% населения Германии не хотят конфликтов ни с кем, особенно с Россией», — указал Нимайер.

Он добавил, что руководство Европейского союза (ЕС) пытается всеми силами убедить общество, что милитаризация необходима, чтобы не дать России захватить Западную Европу. Однако никто не задается вопросом, зачем Москве нужна эта территория.

Как сообщает Politico, Германия намерена потратить €377 млрд на закупку техники для наземных, воздушных, морских и космических войск, а также подразделений кибербезопасности в 2026 году.

По данным издания, Берлин запустит около 320 проектов по разработке нового оружия и военного снаряжения. Подрядчики уже назначены для 178 из них. Приблизительно 160 фирм из списка — немецкие.

Ранее Лукашенко заявил, что в Европе забыли ужасы Второй мировой войны.