Депутат Колесник: силы Британии будут уничтожены в случае нападения на Россию

При нападении спецназа Королевской морской пехоты Британии, который провел учения по захвату нефтяных вышек у берегов России, он будет ликвидирован. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат напомнил, что там работают «диверсионные силы» и ФСБ России. Если британцы «дернутся», то «все будут уничтожены и не всплывут». Депутат предупредил о ликвидации спецназа Британии, если «он попытается что-то исполнить».

До этого Military Watch Magazine писал, что спецназ Королевской морской пехоты Великобритании планирует прибрежные рейды и захват нефтяных вышек у берегов России.

Отмечается, что маневры проходили в период роста напряженности между Россией и Западом, при этом в случае продолжения эскалации военных действий возможны нападения на российское судоходство и его нефтяную инфраструктуру.

По данным издания, британские вооруженные силы задействовали силы специального назначения Королевской морской пехоты из 42-го и 47-го подразделений коммандос в составе оперативной группы для секретной высадки на корабли и захвата вышек.

