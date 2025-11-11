На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме пригрозили Британии в случае нападения на Россию: «Не всплывут»

Депутат Колесник: силы Британии будут уничтожены в случае нападения на Россию
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

При нападении спецназа Королевской морской пехоты Британии, который провел учения по захвату нефтяных вышек у берегов России, он будет ликвидирован. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат напомнил, что там работают «диверсионные силы» и ФСБ России. Если британцы «дернутся», то «все будут уничтожены и не всплывут». Депутат предупредил о ликвидации спецназа Британии, если «он попытается что-то исполнить».

До этого Military Watch Magazine писал, что спецназ Королевской морской пехоты Великобритании планирует прибрежные рейды и захват нефтяных вышек у берегов России.

Отмечается, что маневры проходили в период роста напряженности между Россией и Западом, при этом в случае продолжения эскалации военных действий возможны нападения на российское судоходство и его нефтяную инфраструктуру.

По данным издания, британские вооруженные силы задействовали силы специального назначения Королевской морской пехоты из 42-го и 47-го подразделений коммандос в составе оперативной группы для секретной высадки на корабли и захвата вышек.

Ранее в Госдуме предупредили Украину о «масштабном ответе» за удар по Белгороду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами