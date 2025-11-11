Аксенов заявил Путину, что Крым его не подведет

Путин на встрече с Аксеновым выразил уверенность в том, что Крым его не подведет

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Крым его не подведет. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.

«Владимир Владимирович, Крым с вами и Крым за Вас, мы Вас не подведем», — заявил Аксенов.

Глава государства заявил, что не сомневается в этом. Глава Крыма подчеркнул, что местные власти готовы «к любым ситуациям» и их развитию.

Во время встречи Аксенов доложил российскому лидеру о социально-экономической ситуации в Республике Крым. Глава Крыма рассказал о планах по развитию национальных проектов, а также по строительству дорог и учебных заведений. Помимо этого, был затронут вопрос мусоропереработки и обговорены меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Глава региона также доложил о ситуации в сфере туризма. По его словам, полуостров в течение года посетили 6 миллионов человек, что на 16% больше по сравнению с годом ранее.

С точки зрения поступлений в консолидированный бюджет, по итогам курортного сезона, — это на 2 млрд 200 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

