Посольство РФ отреагировало на план Украины по угону российского истребителя

Российская сторона рассчитывает, что в Нидерландах обратят внимание на попытки Украины втянуть НАТО в прямое военное столкновение с Россией. Об этом, комментируя план Украины по угону российского истребителя МиГ-31, сообщили в посольстве РФ в Гааге в Telegram-канале.
Представители посольства заявили, что подобные провокации представляют угрозу для безопасности Европы.
«Рассчитываем, что в Нидерландах, наконец, обратят внимание на бесконечные попытки Киева втянуть альянс и королевство в прямое военное столкновение с Россией», — говорится в сообщении.
11 ноября ФСБ РФ сообщила о срыве операции украинской военной разведки, которую, по данным ведомства, курировали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с британскими специалистами.
По данным ведомства, летчику-штурману, которого пытались завербовать для угона истребителя МиГ-31, помимо крупной суммы денег, предлагали гражданство одной из западных стран.
Ранее эксперт рассказал, чем бы обернулась попытка посадить угнанный истребитель Миг-31.