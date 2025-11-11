На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посольство РФ отреагировало на план Украины по угону российского истребителя

Посольство РФ: надеемся, что в Гааге заметят попытку Киева столкнуть НАТО с РФ
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российская сторона рассчитывает, что в Нидерландах обратят внимание на попытки Украины втянуть НАТО в прямое военное столкновение с Россией. Об этом, комментируя план Украины по угону российского истребителя МиГ-31, сообщили в посольстве РФ в Гааге в Telegram-канале.

Представители посольства заявили, что подобные провокации представляют угрозу для безопасности Европы.

«Рассчитываем, что в Нидерландах, наконец, обратят внимание на бесконечные попытки Киева втянуть альянс и королевство в прямое военное столкновение с Россией», — говорится в сообщении.

11 ноября ФСБ РФ сообщила о срыве операции украинской военной разведки, которую, по данным ведомства, курировали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с британскими специалистами.

По данным ведомства, летчику-штурману, которого пытались завербовать для угона истребителя МиГ-31, помимо крупной суммы денег, предлагали гражданство одной из западных стран.

Ранее эксперт рассказал, чем бы обернулась попытка посадить угнанный истребитель Миг-31.

