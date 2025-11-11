На Украину в ближайшие дни прибудет делегация США

На Украину в ближайшие дни приедет делегация США для переговоров по сделке с БПЛА

Делегация Соединенных Штатов прибудет на Украину в ближайшие дни, чтобы продолжить переговоры о сделке по продаже США украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

По данным издания, речь идет о поставках США украинских беспилотников в обмен на роялти и другие формы компенсаций. Агентство напоминает, что украинская делегация посетила Вашингтон в начале октября и показала американцам модели дронов.

В то же время в статье говорится, что основным препятствием для поставок украинских БПЛА в Соединенные Штаты является масштабное использование в них китайских компонентов. Отмечается, что Вашингтон и Киев рассматривают меры по их замене для соответствия американским стандартам. Однако, подчеркивает издание, если компании-производители решат перейти на американские и европейские компоненты, то это грозит увеличением себестоимости беспилотников. В таком случае государство в условиях ограниченного бюджета будет закупать меньше дронов.

Украинская сторона считает, что выходом может стать закупка некитайских компонентов за счет партнеров из западных стран.

Вместе с тем, по мнению агентства, заключению сделки может помешать коррупция на Украине.

До этого президент Украины заявлял, что Киев готов передать США беспилотники при условии поставок американских ракет в ответ.

Ранее глава Пентагона надел на встречу с Зеленским галстук с «российским триколором».