В Кремле анонсировали международный телефонный разговор российского президента

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во второй половине дня 11 ноября проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС.

«Во второй половине дня возможен международный телефонный разговор», — поделился Песков.

6 ноября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов провести при необходимости еще один телефонный разговор с президентом Путиным.

По словам Орбана, в последний раз он разговаривал с российским президентом по телефону, когда было достигнуто соглашение о достижении американо-российского мирного саммита в Будапеште.

5 ноября Песков сообщил, что нового телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется.

Последний их телефонный разговор состоялся 16 октября. Тогда американский и российский лидеры договорились об очной встрече в Будапеште. В Кремле говорили, что переговоры в Венгрии могут состояться в течение двух недель или позже.

Ранее в России рассказали, что беспокоило Трампа во время последнего телефонного разговора с Путиным.