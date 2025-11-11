В Кремле высказались о запросах США на переговоры с Путиным

Песков: США не обращались с запросом на проведение разговора Путина и Трампа

Власти Соединенных Штатов не обращались с запросом на проведение телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, однако есть все условия для оперативной организации контактов между лидерами. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не было запросов на разговоры, при необходимости есть возможность организовать такие разговоры оперативно, но пока их не было», — заявил он.

Песков отметил, отвечая на вопрос журналиста о необходимости проведений ядерных испытаний, что российская сторона продолжает проводить работы в данном направлении исходя из поручений Путина. По его словам, новостей по этой теме на данный момент нет.

Представитель Кремля добавил, что со стороны американских властей не поступало разъяснений относительно возможного проведения в США ядерных испытаний.

Российские власти ожидают разъяснений от США относительно заявления Трампа о планах начать ядерные испытания впервые за более чем 30 лет. РФ не занимается испытаниями ядерного оружия, заявили в Кремле. Но если подобные действия предпримет другая страна, то Москва ответит для «сохранения паритета», подчеркнул Песков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии призвали НАТО остановить поставки оружия Украине из-за угрозы ядерной войны.