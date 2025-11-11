На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский офицер заявил, что переодетые боевики ВСУ бегут из Покровска

Офицер Иванников: гражданская одежда не поможет ВСУ спастись в Покровске
true
true
true
close
Reuters

Солдаты ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, чтобы спастись в окруженном ВС России Красноармейске (украинское название – Покровск). Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Переодеваясь в гражданскую одежду, боевики ВСУ признают свою террористическую сущность, пытаются уйти от ответственности, скрыться, и поэтому это является отягчающим вину обстоятельством», — заявил он.

Для боевиков ВСУ, подчеркнул Иванников, гражданская одежда станет отягчающим вину фактором.

11 ноября сообщалось, что в интернете активно распространяется видео, запечатлевшее масштабное передвижение российских войск в Красноармейск.

Передвижение осуществляется колоннами, что в условиях СВО представляет собой значительный риск. Однако благоприятные погодные условия временно ограждают военных от угрозы вражеских беспилотников.

Ранее главком ВСУ заявил о «последнем маневре» ВС РФ в Красноармейске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами