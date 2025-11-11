Экс-депутат Рады оценил возможность отставки правительства Украины

Партия «Европейская солидарность», лидером которой является бывший президент Украины Петр Порошенко, вряд ли добьется отставки нынешнего правительства страны. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Думаю, что из этого ничего не выйдет. Если [украинский лидер Владимир] Зеленский будет серьезно заниматься этим вопросом и заставит свою фракцию не поддержать [инициативу], то у него будет около 230 депутатов. А для отставки правительства нужно 226», — отметил бывший парламентарий.

По его мнению, другие члены Верховной рады тоже не решатся выступить против действующего кабинета министров. Реализация инициативы «Европейской солидарности» приведет к выборам, при этом у 90% депутатов нет шансов на переизбрание, сказал Олейник.

«Будут держаться и друг друга поддерживать. Это как одна коррупционная семья», — резюмировал он.

10 ноября партия «Европейская солидарность» объявила о запуске в Верховной раде процедуры отставки «непрофессионального и коррумпированного» правительства. Решение было принято на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

Ранее Тимур Миндич попал в базу портала «Миротворец».