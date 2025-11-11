На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Турции обсудил с Уиткоффом конфликт на Украине

Dilara Senkaya/Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом конфликт на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Фидан добавил, что также обсудил с Уиткоффом ситуацию в Иране, Палестине и Сирии.

«У нас с ним (с Уиткоффом. — «Газета.Ru») состоялись обстоятельные переговоры на эту тему (тему российско-украинского конфликта. — «Газета.Ru». Мы говорили о том, что можно сделать на этом критическом этапе для прекращения войны, какую роль может сыграть Турция, как мы можем в этом контексте сотрудничать с США», — поделился турецкий министр.

Он уточнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет «определенные взгляды» на вопрос российско-украинского конфликта.

Накануне РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что Анкара надеется на возобновление переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле, однако предпосылок для этого пока не наблюдается.

Собеседник агентства напомнил, что в Стамбуле сторонам удалось достичь гуманитарных договоренностей.

По словам источника, Турция пока не получала из Киева и Москвы сигналов, которые бы указывали на возможность возобновления переговорного процесса.

Ранее в Турции назвали основную проблему для мирного решения конфликта на Украине.

