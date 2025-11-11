Токаев прокомментировал развитие логистики между Казахстаном и РФ

Токаев: логистика между РФ и Казахстаном — дело стратегической важности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал развитие логистики между Москвой и Астаной «делом стратегической важности». Об этом он написал в статье, опубликованной «Российской газетой».

«По территории Казахстана проходит 13 международных транспортных коридоров — пять железнодорожных и восемь автомобильных, обеспечивающих около 85% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой. Учитывая размеры и географическое положение Казахстана и России, дальнейшее развитие транзитных маршрутов и соответствующей инфраструктуры имеет огромное значение», — подчеркнул Токаев.

Он добавил, что развитие транспортной логистики между РФ и Казахстаном обеспечит устойчивую транспортную связанность всей Евразии.

Также Токаев назвал своего российского коллегу Владимира Путина деятелем глобального масштаба. По словам президента Казахстана, все достижения в двустороннем сотрудничестве тесно связаны с продуктивной деятельностью главы РФ.

10 ноября Токаев во время встречи с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым обсудил ключевые направления сотрудничества стран в контексте предстоящего визита в Москву. Токаев подчеркнул важность предстоящего визита в Россию и выразил уверенность в том, что переговоры будут успешными.

Ранее Токаев заявил, что Россия и Казахстан подпишут документ о стратегическом партнерстве.