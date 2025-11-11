На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко призвал поляков дорожить соседством с Белоруссией

Лукашенко призвал Польшу ценить дар добрососедства
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Александр Лукашенко от лица всех граждан Беларуси и лично от себя направил поздравления народу Польши по случаю Национального дня независимости, призвав их дорожить добрососедскими отношениями. Слова президента приводит БелТА.

«Добрососедство — наш бесценный дар, которым при любых обстоятельствах не стоит рисковать: замыкать границы и ставить под угрозу национальную безопасность», – отметил Лукашенко.

Он отметил, что Минск ввел безвизовый режим для граждан ряда европейских стран, которым уже воспользовались свыше 120 тысяч поляков.

В нынешней сложной обстановке, подчеркнул глава государства, особенно остро осознается ценность государственного суверенитета и свободы народа, строящего свое будущее на основе национального самосознания, исторического опыта и уважительного сотрудничества. Он выразил уверенность, что поляки понимают важность человеческих контактов, сотрудничества с Беларусью, дружелюбия, доверия и сохранения общего христианского и культурного наследия.

Лукашенко пожелал польскому народу единства, мирного неба, уверенности в будущем и пригласил всех посетить гостеприимную Беларусь.

Ранее Лукашенко пообещал украинским переселенцам «рай» в Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами