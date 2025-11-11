Токаев сообщил о скором открытии в Москве сквера казахстанско-российской дружбы.

В скором времени в Москве появится сквер казахстанско-российской дружбы. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет ТАСС.

«Символом прочных и дружественных связей между двумя странами стало торжественное открытие «Аллеи Вечной дружбы Казахстана и России» в Астане в этом году. В ближайшее время будет открыт «Сквер казахстанско-российской дружбы» в Москве», — отметил глава государства.

Токаев акцентировал внимание на том, что связи между Казахстаном и Россией играют определяющую роль в развитии фундаментальных процессов на евразийском континенте, рассматривая их как эталон сотрудничества.

Он также отметил, что тесное стратегическое партнерство и союзнические узы между двумя странами – ключевой элемент в создании системы безопасности в Евразии.

«Более трех десятилетий мы неуклонно развиваем наше многоплановое сотрудничество во благо двух народов», — добавил он.

Ранее Токаев заявил, что Россия и Казахстан подпишут документ о стратегическом партнерстве.